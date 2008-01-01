Самый дорогой футболист мира уведомил руководство об уходе из клуба

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе
сообщил руководству французского "Пари Сен-Жермен"
о своем намерении покинуть футбольный клуб, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на The Times.
По информации источника, 21-летний форвард хочет уйти из ПСЖ в конце сезона-2020/21, чтобы продолжить карьеру в другом месте. Предполагается, что француз намерен перейти в один из клубов английской премьер-лиги или испанской Ла Лиги.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Мбаппе со стороны мадридского "Реала", туринского "Ювентуса", а также английских "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".
Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года и с тех пор провел за команду 124 матча, в которых забил 90 голов. В составе парижан футболист трижды выиграл чемпионат Франции, становился обладателем Кубка страны и Кубка лиги.
В начале года исследовательский центр CIES Football Observatory представил обновленный рейтинг самых дорогих футболистов мира. На тот момент первое место осталось за Мбаппе, чья стоимость составляла 265,2 миллиона евро. При этом Transfermarkt текущую стоимость игрока оценивает в 180 миллионов евро.