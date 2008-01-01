Мбаппе после Неймара заразился коронавирусом

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Франс Пресс.

Как отмечает источник, 21-летний форвард сдал тест на коронавирус утром в понедельник, и он показал положительный результат. При этом Мбаппе днем провел тренировку с партнерами по команде, еще не зная результат теста.

Нападающий уже покинул расположение сборной Франции и не примет участие в матче Лиги наций с командой Хорватии, который пройдет на "Стад де Франс".

Мбаппе стал седьмым игроком ПСЖ, заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали, в частности, Неймар и Анхель Ди Мария.