Неймар заразился коронавирусом

Бразильский футболист французского "Пари Сен-Жермен" Неймар сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на L'Equipe.

ПСЖ в среду сообщил, что тесты на COVID-19 трех игроков команды дали положительный результат.

По информации издания, заболевшими игроками оказались Неймар, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Ранее L'Equipe сообщал, что ряд игроков ПСЖ, включая упомянутых, провели несколько дней отпуска на Ибице, после чего вернулись в Париж. Отмечается, что теперь футболисты будут соблюдать недельный карантин.

Ближайший матч ПСЖ запланирован на 10 сентября. В рамках второго тура чемпионата Франции парижане сыграют в гостях с "Лансом".