Неймар выпросил у ПСЖ идеального напарника

Парижане уже работают над трансфером нападающего.

Неймар. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Франция
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Вчера 23:52
Французский "Пари Сен-Жермен" работает над трансфером нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

Как пишет Diario Sport, нападающий парижан Неймар давно хочет видеть уругвайца в составе команды. В частности, два года назад бразилец просил руководство ПСЖ подписать Суареса.

Неймар считает форварда "Барселоны" идеальным напарником для себя. Эта мысль вновь возникла у него во время финала Лиги чемпионов против "Баварии" (0:1), когда ПСЖ не хватило точности в реализации моментов.

По информации журналиста Танкреди Палмери, парижане уже связались с Суаресом. ПСЖ готов предложить ему зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Ранее стало известно, что в услугах Суареса также заинтересован туринский "Ювентус".

Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/20 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. 
Метки:
Неймар ПСЖ Барселона
Футбол Франция
0
Вчера 23:52
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