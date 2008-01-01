Неймар выпросил у ПСЖ идеального напарника

Французский "Пари Сен-Жермен"
работает над трансфером нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.
Как пишет Diario Sport, нападающий парижан Неймар
давно хочет видеть уругвайца в составе команды. В частности, два года назад бразилец просил руководство ПСЖ подписать Суареса.
Неймар считает форварда "Барселоны" идеальным напарником для себя. Эта мысль вновь возникла у него во время финала Лиги чемпионов против "Баварии" (0:1), когда ПСЖ не хватило точности в реализации моментов.
По информации
журналиста Танкреди Палмери, парижане уже связались с Суаресом. ПСЖ готов предложить ему зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Ранее стало известно, что в услугах Суареса также заинтересован туринский "Ювентус".
Суарес выступает в составе "Барселоны" с 2014 года. В сезоне-2019/20 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.