Неймар прояснил свое будущее в ПСЖ

В его состав он перешел в 2017 году.

Неймар. Фото: AS©
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 08:31
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил, что останется в клубе на сезон-2020/21. Бразилец в его составе намерен выиграть Лигу чемпионов.

"В следующем сезоне я останусь в ПСЖ! С амбициями вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его, - приводит слова бразильца "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу клуба. - Мне нравится идея сделать все, чтобы мое имя было занесено в историю клуба. Если люди сомневались в том, что ПСЖ - великий европейский клуб, то в Лиссабоне эти сомнения умерли. Мы покинули этот город с уверенностью в нашей способности выиграть однажды финал".

28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. С того момента он провел в чемпионате Франции 52 матча, в которых забил 48 мячей. Контракт с парижанами у него действует до 30 июня 2020 года.

В финале ЛЧ-2019/20 ПСЖ проиграл "Баварии" - 0:1.
Метки:
Футбол Франция Неймар ПСЖ Лига чемпионов
Футбол Франция
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Сегодня 08:31
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