Неймар прояснил свое будущее в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар
сообщил, что останется в клубе на сезон-2020/21. Бразилец в его составе намерен выиграть Лигу чемпионов.
"В следующем сезоне я останусь в ПСЖ! С амбициями вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его, - приводит слова бразильца "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на пресс-службу клуба. - Мне нравится идея сделать все, чтобы мое имя было занесено в историю клуба. Если люди сомневались в том, что ПСЖ - великий европейский клуб, то в Лиссабоне эти сомнения умерли. Мы покинули этот город с уверенностью в нашей способности выиграть однажды финал".
28-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. С того момента он провел в чемпионате Франции 52 матча, в которых забил 48 мячей. Контракт с парижанами у него действует до 30 июня 2020 года.
В финале ЛЧ-2019/20 ПСЖ проиграл
"Баварии" - 0:1.