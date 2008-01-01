Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси

Французский "Пари Сен-Жермен"
заинтересован в услугах нападающего "Барселоны" Лионеля Месси
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По информации Diario Sport, парижане намерены всерьез побороться за аргентинца. Владельцы ПСЖ одобрили потенциальную сделку.
Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар
и Килиан Мбаппе
без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.
Как сообщает Le Parisien, нападающие парижан Неймар
и Анхель Ди Мария
связались с Месси и попытались убедить его присоединиться к французскому клубу.
"Барселона" нашла замену Месси
Ранее сообщалось, что сам аргентинец хочет перейти в "Манчестер Сити". Отец футболиста заявил, что переход игрока в стан "горожан" уже обговорен.
Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".
Покинуть "Барселону" Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8.
"Барселона" выставила цену на Месси