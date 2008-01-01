Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси

Неймар и Ди Мария связались с аргентинцем и пытались переманить его.

Лионель Месси. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 15:58
Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересован в услугах нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

По информации Diario Sport, парижане намерены всерьез побороться за аргентинца. Владельцы ПСЖ одобрили потенциальную сделку.

Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансфера Неймар и Килиан Мбаппе без раздумий согласятся продлить контракты с клубом.

Как сообщает Le Parisien, нападающие парижан Неймар и Анхель Ди Мария связались с Месси и попытались убедить его присоединиться к французскому клубу.

"Барселона" нашла замену Месси

Ранее сообщалось, что сам аргентинец хочет перейти в "Манчестер Сити". Отец футболиста заявил, что переход игрока в стан "горожан" уже обговорен.

Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".

Покинуть "Барселону" Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8.

"Барселона" выставила цену на Месси
Метки:
ПСЖ Месси Лионель Барселона
Футбол Франция
0
Сегодня 15:58
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