Владельцы ПСЖ одобрили трансфер Месси

Французскийзаинтересован в услугах нападающегоПо информации Diario Sport, парижане намерены всерьез побороться за аргентинца. Владельцы ПСЖ одобрили потенциальную сделку.Руководство ПСЖ считает, что подписание Месси – важный стратегический ход. В клубе полагают, что в случае такого трансферабез раздумий согласятся продлить контракты с клубом.Как сообщает Le Parisien, нападающие парижансвязались с Месси и попытались убедить его присоединиться к французскому клубу.Ранее сообщалось, что сам аргентинец хочет перейти в "Манчестер Сити". Отец футболиста заявил, что переход игрока в стан "горожан" уже обговорен.Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть "Золотых мячей".Покинуть "Барселону" Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от "Баварии" - 2:8.