Выявлено пять случаев заражения коронавирусом во французском клубе

Пять членов французского "Страсбура"
сдали положительный тест на коронавирус
, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на официальный сайт футбольной команды.
В связи с этим клуб отменил запланированную встречу с болельщиками.
Также товарищеский матч "Страсбура" с "Нанси" был отменен. Игра должна была пройти в субботу, 1 августа.
Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 были сданы в "Нанте" (пять) и "Лилле" (три).
Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице "Страсбур" занял 11-е место из 20.