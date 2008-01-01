Выявлено пять случаев заражения коронавирусом во французском клубе

В этой связи был отменен товарищеский матч.

Фото: twitter.com/RCSA©
Новости спорта Футбол Франция
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Сегодня 10:14
Пять членов французского "Страсбура" сдали положительный тест на коронавирус, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на официальный сайт футбольной команды.

В связи с этим клуб отменил запланированную встречу с болельщиками.

Также товарищеский матч "Страсбура" с "Нанси" был отменен. Игра должна была пройти в субботу, 1 августа.

Напомним, ранее положительные тесты на COVID-19 были сданы в "Нанте" (пять) и "Лилле" (три).

Ранее чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. В турнирной таблице "Страсбур" занял 11-е место из 20. 
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Футбол Франция
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Сегодня 10:14
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