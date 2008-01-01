ПСЖ по пенальти победил "Лион" и в девятый раз выиграл Кубок французской лиги

Футболисты "Пари Сен-Жермена"
стали обладателями Кубка французской лиги
, переиграв в финале "Лион"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила на стадионе "Стад-де-Франс". В основное и дополнительное время команды не забили голов, причем на 119-й минуте удаление заработал игрок "Лиона" Рафаэл. В серии пенальти удачливыми оказались игроки ПСЖ, победившие со счетом 6:5.
Как итог, подопечные Томаса Тухеля в девятый раз выиграли Кубок лиги. Этот трофей стал для них третьим в сезоне, ранее они стали чемпионами и обладателями Кубка Франции.