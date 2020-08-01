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ПСЖ по пенальти победил "Лион" и в девятый раз выиграл Кубок французской лиги

Этот трофей стал для команды третьим в сезоне.

ПСЖ по пенальти победил "Лион" и в девятый раз выиграл Кубок французской лиги
Фото: ФК ПСЖ
Новости спорта Футбол Франция
0
Футболисты "Пари Сен-Жермена" стали обладателями Кубка французской лиги, переиграв в финале "Лион", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе "Стад-де-Франс". В основное и дополнительное время команды не забили голов, причем на 119-й минуте удаление заработал игрок "Лиона" Рафаэл. В серии пенальти удачливыми оказались игроки ПСЖ, победившие со счетом 6:5.



Как итог, подопечные Томаса Тухеля в девятый раз выиграли Кубок лиги. Этот трофей стал для них третьим в сезоне, ранее они стали чемпионами и обладателями Кубка Франции.

 

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Метки:
Футбол ПСЖ Франция

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