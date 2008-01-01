ПСЖ сделал заявление о диагнозе и сроках возвращения самого дорогого футболиста мира

Парижанам скоро предстоит 1/4 финала Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Франция
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Вчера 22:34
Французский ПСЖ на официальном сайте сделал заявление о травме нападающего Килиана Мбаппе

21-летний футболист прошел повторное обследование. У Мбаппе выявлены растяжение связок голеностопа, которое диагностировалось первоначально, и повреждение внешней связки голеностопа. На восстановление форварду потребуется около трех недель. 

Травму Мбаппе получил 24 июля в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена", который завершился победой ПСЖ - 1:0. Его заменили в первом тайме. 

Следующий матч ПСЖ проведет 12 августа против "Аталанты" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Вероятно, к этой игре Мбаппе еще не успеет восстановиться. 

В прошлом сезоне Мбаппе забил 30 голов и отдал 18 ассистов в 34 матчах за ПСЖ. Француз считается самым дорогим футболистом мира - его трансферная стоимость оценивается в 225 миллионов евро. 
Метки:
ПСЖ Франция Мбаппе Килиан Травма Лига чемпионов
Футбол Франция
0
Вчера 22:34
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