ПСЖ сделал заявление о диагнозе и сроках возвращения самого дорогого футболиста мира

Французский ПСЖ на официальном сайте
сделал заявление о травме нападающего Килиана Мбаппе
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21-летний футболист прошел повторное обследование. У Мбаппе выявлены растяжение связок голеностопа, которое диагностировалось
первоначально, и повреждение внешней связки голеностопа. На восстановление форварду потребуется около трех недель.
Травму Мбаппе получил
24 июля в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена", который завершился победой ПСЖ - 1:0. Его заменили в первом тайме.
Следующий матч ПСЖ проведет 12 августа против "Аталанты" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Вероятно, к этой игре Мбаппе еще не успеет восстановиться.
В прошлом сезоне Мбаппе забил 30 голов и отдал 18 ассистов в 34 матчах за ПСЖ. Француз считается самым дорогим футболистом мира - его трансферная стоимость оценивается в 225 миллионов евро.