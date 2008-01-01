Стала известна степень серьезности травмы самого дорогого футболиста мира

12 августа его команде предстоит матч в Лиге чемпионов.

Килиан Мбаппе. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Франция
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Вчера 23:55

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит около двух недель, сообщает Le Parisien.

Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0) и был заменен в первом тайме. Врачи диагностировали у нападающего растяжение связок голеностопа.

По информации Le Parisien, восстановление игрока займет от десяти до 15 дней.

Таким образом, Мбаппе сохраняет шансы принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоится 12 августа.

Добавим, что Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость, по оценкам KPMG Football Benchmark, составляет 225 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Травма
Футбол Франция
0
Вчера 23:55
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