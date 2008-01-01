Стала известна степень серьезности травмы самого дорогого футболиста мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит около двух недель, сообщает Le Parisien.
Мбаппе получил травму в финальном матче Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0) и был заменен в первом тайме. Врачи диагностировали у нападающего растяжение связок голеностопа.
По информации Le Parisien, восстановление игрока займет от десяти до 15 дней.
Таким образом, Мбаппе сохраняет шансы принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты", который состоится 12 августа.
Добавим, что Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость, по оценкам KPMG Football Benchmark, составляет 225 миллионов евро.