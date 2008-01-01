Самый дорогой футболист мира получил жуткую травму

Финал Кубка Франции-2019/20 между ПСЖ и "Сент-Этьена" был омрачен серьезной травмой нападающего сборной Франции и самого дорогого футболиста мира Килиана Мбаппе.

Как сообщает "Евроспорт", на 26-й минуте капитан "Сент-Этьена" Лоик Перрин пошел в подкат против 21-летнего француза, но не попал по мячу и врезался коленом сопернику в голеностоп, который страшно изогнулся.

Мбаппе не смог продолжить матч, а арбитр сначала показал Перрину желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на прямую красную. Партнеры Килиана собственноручно попытались наказать обидчика за грубость.

Напомним, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Сент-Этьен" со счетом 1:0 и в 13-й раз завоевал Кубок Франции по футболу. Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Неймар.

В августе ПСЖ должен сыграть против итальянской "Аталанты" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Француз является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость, по оценкам KPMG Football Benchmark, составляет 225 миллионов евро.

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