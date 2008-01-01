"Каждый, кто видел эту травму, обеспокоен". Тренер ПСЖ - о Мбаппе

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель заявил, что на данный момент ему неизвестно о серьезности травмы Киллиана Мбаппе, в ближайшее время игрок пройдет обследование, сообщает агентство "Р-Спорт".

Ночью ПСЖ обыграл "Сент-Этьен" со счетом 1:0 и в 13-й раз в истории завоевал Кубок Франции. Мбаппе получил травму в первом тайме и не смог продолжить игру. После столкновения с защитником "Сент-Этьена" Лоиком Перреном голеностоп Мбаппе оказался в неестественном положении, форвард ПСЖ рухнул на газон.

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"Конечно, я обеспокоен! Каждый, кто видел эту травму, обеспокоен. Мы должны сохранять терпение, пока у нас нет новостей (о травме). Я думаю, что он пройдет обследование сегодня вечером", - цитирует Тухеля Франс Пресс.

Напомним, француз является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость, по оценкам KPMG Football Benchmark, составляет 225 миллионов евро.

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