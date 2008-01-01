ПСЖ в 13-й раз завоевал Кубок Франции по футболу

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Сент-Этьен" и в 13-й раз завоевал Кубок Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра, прошедшая на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась победой парижан со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Неймар. На 31-й минуте с поля был удален защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен после грубого фола, в результате которого Килиан Мбаппе получил травму и не смог продолжить матч.

"Пари Сен-Жермен" является рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны.

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