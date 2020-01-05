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Фоторепортаж с боя Елеусинова, в котором он завоевал первый титул в профи
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Фото: Matchroom Boxing©
Сегодня 10:06
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Данияр Елеусинов нокаутировал экс-чемпиона и завоевал первый титул в карьере.
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Сегодня 10:06
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