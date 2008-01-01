Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с рекордом Шумахера

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Турции и досрочно стал чемпионом "Формулы-1" в сезоне 2020 года, сообщает агентство "Р-Спорт".

Второе место на трассе "Истанбул Парк" занял мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт; +31,633 секунды), замкнул тройку лучших немец Себастьян Феттель ("Феррари"; +31,960).

Хэмилтон, завоевавший титул чемпиона мира четвертый год подряд, сравнялся по рекордному количеству титулов с немцем Михаэлем Шумахером.

Шесть из семи титулов чемпиона мира (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 года) Хэмилтон завоевал с "Мерседесом" в "гибридную эру". Еще один чемпионат 35-летний британец выиграл, будучи пилотом "Макларена" (2008).