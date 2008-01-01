Хэмилтон повторил жест "Ваканда навеки" и посвятил победу в квалификации умершему актеру Боузману

"Черная Пантера" скончался на 43-м году жизни.

Фото: ESPN

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон посвятил победу в квалификации этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Бельгии скончавшемуся актеру Чедвику Боузману.



Хэмилтон стал первым в квалификации в Спа-Франкоршаме. Боузман, наиболее известный по роли супергероя "Черная Пантера" в кинематографической вселенной Marvel, скончался на 43-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием.



После победы в квалификации гонщик изобразил жест "Ваканда навеки" из фильма про "Черную Пантеру".



"Я хочу посвятить этот поул Чедвику. То, чего он достиг и что оставил после себя, - это что-то невероятное для меня. Он вдохновил целое поколение молодых чернокожих мужчин и женщин и показал им, как выглядит настоящий супергерой. Покойся с миром, мой друг", - написал Хэмилтон в Twitter.