Побит рекорд Шумахера в "Формуле-1"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон
стал победителем Гран-при Испании, передает корреспондент Vesti.kz
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Вторым гонку завершил голландец Макс Ферстаппен
из "Ред Булла", а третьим финский напарник Хэмилтона Валтери Боттас
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Теперь на счету Хэмилтона 156 подиумов за карьеру. Британец побил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера
- 155. На третьем месте со 120 подиумами идет еще один немец - Себастьян Феттель
из "Феррари".
35-летний Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году. Он - шестикратный чемпион мира, причем британец становился победителем трех последних сезонов - 2017, 2018, 2019.