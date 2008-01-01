Побит рекорд Шумахера в "Формуле-1"

Это сделал действующий чемпион.

Льюис Хэмилтон. Фото: Reuters©
Новости спорта Автоспорт Формула-1
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Вчера 23:39
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании, передает корреспондент Vesti.kz

Вторым гонку завершил голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а третьим финский напарник Хэмилтона Валтери Боттас



Теперь на счету Хэмилтона 156 подиумов за карьеру. Британец побил рекорд семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера - 155. На третьем месте со 120 подиумами идет еще один немец - Себастьян Феттель из "Феррари".

35-летний Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году. Он - шестикратный чемпион мира, причем британец становился победителем трех последних сезонов - 2017, 2018, 2019.
Метки:
Шумахер Михаэль Формула-1 Ferrari
Автоспорт Формула-1
0
Вчера 23:39
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