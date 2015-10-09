Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Зайнутдинов помог "Динамо" выиграть в РПЛ

Зайнутдинов помог "Динамо" выиграть в РПЛ ©ФК "Динамо"

В матче девятого тура РПЛ "Оренбург" на своём поле уступил московскому "Динамо" со счётом 1:3, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Динамо".

После безголевого первого тайма гости вышли вперёд на 55-й минуте благодаря точному удару Эль-Мехди Маухуба. Ближе к концовке "Динамо" усилило давление: Максим Осипенко уверенно реализовал пенальти на 85-й минуте, а уже в добавленное время Ульви Бабаев довёл счёт до разгромного.

"Оренбург" сумел лишь подсластить пилюлю - на 90+8-й минуте Максим Савельев отквитал один мяч.

После этой победы команда Валерия Карпина поднялась на восьмое место в таблице, имея в активе 12 очков. "Оренбург" с семью баллами идёт 13-м.

