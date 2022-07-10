Видео из раздевалки, или как Алип с "Зенитом" отпраздновал победу в Суперкубке России

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 07:47

Футболисты "Зенита" бурно отпраздновали победу над московским "Спартаком" в Суперкубке России, сообщают Vesti.kz.

Видео из раздевалки санкт-петербургский клуб опубликовал в своем Instagram.

Напомним, матч прошел на "Газпром-Арене" и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев, которые забили по два гола в каждом тайме.

Защитник сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип отыграл за "Зенит" весь матч. Для него это уже третий трофей в России: сначала он выиграл РПЛ, а затем победил в "Кубке PARI Премьер".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Пари Нижний Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

Футбол Россия
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