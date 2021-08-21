ЦСКА одержал победу в матче РПЛ. Зайнутдинов впервые с марта вышел на поле

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 21:15

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте отличился Владимир Яковлев, а на 75-й закрепил успех Чидера Эджуке. 

Зайнутдинов попал в заявку на матч, но начал его на скамейке запасных, а затем был выпущен на замену на 88-й минуте, заменив автора второго гола Эджуке.

Отметим, что казахстанец появился на поле впервые с марта, когда в расположении сборной Казахстана перед матчем отборочного раунда ЧМ у него обострилась травма. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
ЦСКА Ахмат ФК Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Быстров Марат Премьер-лига России


Футбол Россия
0
Сегодня 21:15
© 2008 - 2021 ТОО «EML»