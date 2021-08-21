 e6OgX6eFmqIrDFykE0msMsH455Os5766y4mmI0ie
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

ЦСКА одержал победу в матче РПЛ. Зайнутдинов впервые с марта вышел на поле

ЦСКА одержал победу в матче РПЛ. Зайнутдинов впервые с марта вышел на поле
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче пятого тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в столице России и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 71-й минуте отличился Владимир Яковлев, а на 75-й закрепил успех Чидера Эджуке. 

Зайнутдинов попал в заявку на матч, но начал его на скамейке запасных, а затем был выпущен на замену на 88-й минуте, заменив автора второго гола Эджуке.

Отметим, что казахстанец появился на поле впервые с марта, когда в расположении сборной Казахстана перед матчем отборочного раунда ЧМ у него обострилась травма. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЦСКА Ахмат ФК Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Быстров Марат Премьер-лига России

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:29
Футбол
"Кайрат-Москва" одержал четвертую победу подряд в чемпионате России "Кайрат-Москва" одержал четвертую победу подряд в чемпионате России
Сегодня , 21:15
Футбол
ЦСКА одержал победу в матче РПЛ. Зайнутдинов впервые с марта вышел на поле ЦСКА одержал победу в матче РПЛ. Зайнутдинов впервые с марта вышел на поле
Сегодня , 19:35
Футбол
Вратарь клуба Зайнутдинова стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России Вратарь клуба Зайнутдинова стал рекордсменом по числу матчей в чемпионате России
Сегодня , 14:09
Футбол
Два казахстанских футзальных клуба возглавят тренеры из России Два казахстанских футзальных клуба возглавят тренеры из России
Сегодня , 11:07
Футбол
"Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА "Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА
Вчера , 22:47
Футбол
Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана Воспитанник "Зенита" будет выступать в чемпионате Казахстана
Вчера , 21:53
Футбол
"Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака" "Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака"
Вчера , 17:16
Футбол
"Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве "Сейчас видим, что он в порядке". Российские СМИ - о форварде "Кайрата" Вагнере Лаве
18 августа, 19:50
Футбол
"От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана "От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана
17 августа, 22:42
Футбол
"Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана "Спартак" принял решение по трансферу "новичка" сборной Казахстана
17 августа, 19:51
Футбол
В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом В Казахстан, Россию или Европу? Александр Меркель стал свободным агентом
17 августа, 18:04
Футбол
"История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак" "История реальна!". В России отреагировали на переход кандидата в сборную Казахстана в "Спартак"
17 августа, 14:26
Футбол
Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу
17 августа, 12:50
Футбол
Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ Появились подробности по трансферу футболиста "Кайрата" в клуб РПЛ
17 августа, 11:35
Футбол
Казахстанский форвард московского "Кайрата" заинтересовал российские клубы Казахстанский форвард московского "Кайрата" заинтересовал российские клубы
17 августа, 10:35
Футбол
Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России Карпин заявил о желании вызвать Зайнутдинова в сборную России
16 августа, 23:31
Футбол
Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022? Зайнутдинов пропустит матчи сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022?
15 августа, 19:52
Футбол
"Кайрат-Москва" обыграл "Зенит-2" в матче с пенальти. Швырев снова забил "Кайрат-Москва" обыграл "Зенит-2" в матче с пенальти. Швырев снова забил
15 августа, 07:23
Футбол
Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана Клуб РПЛ обыграл одного из лидеров в матче с травмой футболиста сборной Казахстана
15 августа, 00:55
Футбол
ЦСКА оставил Зайнутдинова в запасе и обыграл его бывший клуб в матче РПЛ ЦСКА оставил Зайнутдинова в запасе и обыграл его бывший клуб в матче РПЛ
14 августа, 17:27
Футбол
Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА против его бывшего клуба Прямая трансляция матча Зайнутдинова с ЦСКА против его бывшего клуба
14 августа, 13:44
Футбол
В РПЛ собрались отменить лимит на легионеров В РПЛ собрались отменить лимит на легионеров
14 августа, 11:46
Футбол
"Уровень "Кайрат-Москва" тяжело определить". Талалаев - о жеребьевке Кубка России "Уровень "Кайрат-Москва" тяжело определить". Талалаев - о жеребьевке Кубка России
13 августа, 23:53
Футбол
Клубы Зайнутдинова и Муртазаева узнали соперников по Кубку России Клубы Зайнутдинова и Муртазаева узнали соперников по Кубку России
13 августа, 18:41
Футбол
"Кайрат-Москва" узнал соперников по Кубку России "Кайрат-Москва" узнал соперников по Кубку России
13 августа, 10:02
Футбол
"С твоей мамой". Экс-форвард "Кайрата" и "Астаны" грубо ответил болельщику после вылета из еврокубков "С твоей мамой". Экс-форвард "Кайрата" и "Астаны" грубо ответил болельщику после вылета из еврокубков
12 августа, 11:31
Футбол
Одноклубник Зайнутдинова возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы Одноклубник Зайнутдинова возглавил рейтинг самых преданных футболистов Европы
11 августа, 22:46
Футбол
"Кайрат-Москва" вышел в элитный раунд Кубка России по футболу "Кайрат-Москва" вышел в элитный раунд Кубка России по футболу
9 августа, 09:21
Футбол
Экс-футболист "Астаны" и "Кайрата" получил травму в матче за клуб РПЛ Экс-футболист "Астаны" и "Кайрата" получил травму в матче за клуб РПЛ
9 августа, 08:28
Футбол
Форвард сборной Казахстана дебютировал в чемпионате России Форвард сборной Казахстана дебютировал в чемпионате России
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus