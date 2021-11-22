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Карпин принял решение о своем будущем в сборной России

Карпин принял решение о своем будущем в сборной России
©РИА Новости
Новости спорта Футбол Россия

Главный тренер Валерий Карпин продолжит работу со сборной России по футболу и будет руководить командой в весенних стыковых матчах в квалификации ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Вопрос закрыт положительно. Все окей, готовимся к стыкам", - сказал Карпин в эфире канала "Коммент.Шоу" в YouTube в воскресенье.

Он также отметил, на решение остаться в сборной повлияло общение с известным российским тренером Олегом Романцевым, который заявил, что нужно до конца довести дело.

Карпин возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством она финишировала второй в группе H и сыграет в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, жеребьевка которых пройдет 26 ноября.

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Метки:
Сборная России по футболу ЧМ-2022

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