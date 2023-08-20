Главный тренер ЦСКА раскрыл подробности перехода Зайнутдинова в "Бешикташ"

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал "Матч ТВ" уход полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ", передает корреспондент Vesti.kz.

"Грустно расставаться с такими футболистами. Прекрасный человек, великолепный футболист, но такова природа футбола. Это новый вызов. У самого Бактиера были планы попробовать себя в другом чемпионате. Пошли навстречу, только по ряду причин немного опоздали с его заменой", - сказал Федотов "Матч ТВ".

Напомним, Зайнутдинов уже прибыл в Стамбул на подписание контракта с "Бешикташем". Перед встречающими он появился в футболке своего будущего клуба.

Переход казахстанца из московского ЦСКА обойдется стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон. Ожидается, что соглашение будет заключено на четыре года.

В чемпионате Турции, который стартовал 11 августа, казахстанец не будет считаться легионером.

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