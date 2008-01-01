"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко
ответил на вопросы журналистов после матча с ЦСКА
(2:2) в рамках 17-го тура российской премьер-лиги.
ЦСКА обменялся с "Химками" двумя голами. Зайнутдинов и Куат сыграли друг против друга
- В первом тайме было много ошибок, ЦСКА владел преимуществом. В перерыве внесли коррективы - выпустили нападающего (Александра Долгова), так как начали игру без номинального нападающего и забили два гола. Ребята терпели, ждали своего шанса и использовали свои моменты, - приводит его слова сайт
подмосковного клуба.
- Показалось, что на второй тайм вышла совсем другая команда. Что изменила замена? Что сказали ребятам?
- Поговорили с ребятами. Убрали одного опорного полузащитника, так как мы вышли играть в три опорных без номинального нападающего. Заменили Трошечкина, а Кухарчук ушел на свою обычную позицию. Вперед вышел Долгов, который очень неплохо сыграл. Как итог, две контратаки - два гола.
- Эксперты "Матч ТВ" лучшим игроком матча признали Николу Влашича. Какая ваша версия? Кого вы бы назвали лучшим в составе своей команды?
- Из своей команды я бы не стал никого выделять, потому что это коллективный вид спорта. Во втором тайме на поле была единая команда - это было видно. А если эксперты отдали приз Влашичу, значит он заслужил.
- С первых минут сыграли Исламбек Куат и Михаил Тихонов. Насколько довольны ими в этой игре?
- Доволен. Раз они вышли, значит доволен. Куат - опытный игрок, который играет в сборной Казахстана. У Миши Тихонова было волнение. При мне он впервые вышел в основном составе. Были ошибки, но они бывают у всех. Мише есть к чему стремиться - данные очень хорошие. Будем верить, что он вырастет в хорошего игрока. Куат очень хорошо сыграл сегодня. Вся команда здорово сыграла во втором тайме.
27-летний Куат стал игроком "Химок" в сентябре, с тех пор провел за подмосковный клуб шесть матчей. До этого играл за "Оренбург", другую команду российской премьер-лиги.