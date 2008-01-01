ЦСКА обменялся с "Химками" двумя голами. Зайнутдинов и Куат сыграли друг против друга

Армейцы остались третьими.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Вчера 23:52
Российская футбольная Премьер-Лига
Регулярный чемпионат
ЦСКА М - Химки 2:2

Турнирная таблица

Московский ЦСКА сыграл вничью с подмосковными "Химками" в 17-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла на "ВЭБ Арене" и завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев отличились Никола Влашич (40-я минута) и Илья Шкурин (54-я). У "Химок" голы забили Илья Кухарчук (47-я) и Резиуан Мирзов (51-я).

Полузащитник подмосковного клуба Исламбек Куат начал игру в стартовом составе и отыграл весь матч, а его партнер по сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов появился на поле во втором тайме.

После этой игры ЦСКА с 33 очками остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, "Химки" (19) идут 12-ми.

Метки:
ЦСКА Химки ФК Зайнутдинов Бахтиер Куат Исламбек Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Вчера 23:52
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