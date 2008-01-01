ЦСКА перевел Зайнутдинова в запас, зато Куат попал в стартовый состав

Московский ЦСКА и подмосковные "Химки" определились с составами на матч 17-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полузащитник армейцев Бахтиер Зайнутдинов начнет игру со скамейки запасных. До этого он отыграл девять матчей подряд в основе ЦСКА.

При этом его партнер по сборной Исламбек Куат попал в стартовый состав "Химок".

Сам матч начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

ЦСКА: Акинфеев (В) (К) – Марадишвили, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес – Кучаев, Дзагоев, Влашич – Эджуке, Шкурин;

Резерв: Тороп (В) – Васин, Карпов, Ахметов, Обляков, Тикнизян, Бистрович, Сигурдссон, Зайнутдинов, Чалов, Гайч.

"Химки": Лантратов (В) – Идову, Тихий (К), Данилкин, Филин, Тихонов – Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин – Куат.

Резерв: Хомич (В) – Логашов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Корян, Липовой, Боженов, Долгов, Алиев.