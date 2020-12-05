"Гончаренко буквально латал дыры Зайнутдиновым". СМИ - о самом удачном трансфере ЦСКА

За него отдали два миллиона евро.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 12:09
"Газета.Ru" в своем материале о московском ЦСКА отметил, что из новичков, приобретенных в летнее межсезонье, лишь футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов смог реально усилить состав "армейцев".

"Удачным приобретением ЦСКА в летнее трансферное окно к концу 2020 года можно назвать лишь казахстанского хавбека Бахтиера Зайнутдинова, который был приобретен у "Ростова" за два миллиона евро - скромные по сравнению с суммами, заплаченными за трех других новичков.

Зайнутдинов с момента переезда в столицу России успел поиграть чуть ли не на каждой позиции в составе ЦСКА. Заменял Георгия Щенникова на левом фланге защиты и Марио Фернандеса - на правом. Играл в тройке центральных полузащитников и в тройке нападающих. Но все это не от хорошей жизни московского клуба.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко буквально латал дыры в составе 22-летним хавбеком. А это в первую очередь говорит о том, что, несмотря на серьезные траты на трансферном рынке, московский клуб все еще испытывает проблемы с составом", - говорится в тексте.

Напомним, что Зайнутдинов перешел в московский клуб в августе. До этого он защищал цвета "Ростова", другой команды российской премьер-лиги. На счету казахстанца один гол в 12 играх за ЦСКА в РПЛ.
Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу ЦСКА Россия Премьер-лига России Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 12:09
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