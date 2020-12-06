"Гончаренко буквально латал дыры Зайнутдиновым". СМИ - о самом удачном трансфере ЦСКА

"Газета.Ru"
в своем материале о московском ЦСКА
отметил, что из новичков, приобретенных в летнее межсезонье, лишь футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
смог реально усилить состав "армейцев".
"Удачным приобретением ЦСКА в летнее трансферное окно к концу 2020 года можно назвать лишь казахстанского хавбека Бахтиера Зайнутдинова, который был приобретен у "Ростова" за два миллиона евро - скромные по сравнению с суммами, заплаченными за трех других новичков.
Зайнутдинов с момента переезда в столицу России успел поиграть чуть ли не на каждой позиции в составе ЦСКА. Заменял Георгия Щенникова на левом фланге защиты и Марио Фернандеса - на правом. Играл в тройке центральных полузащитников и в тройке нападающих. Но все это не от хорошей жизни московского клуба.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко буквально латал дыры в составе 22-летним хавбеком. А это в первую очередь говорит о том, что, несмотря на серьезные траты на трансферном рынке, московский клуб все еще испытывает проблемы с составом", - говорится в тексте.
Напомним, что Зайнутдинов перешел в московский клуб в августе. До этого он защищал цвета "Ростова", другой команды российской премьер-лиги. На счету казахстанца один гол в 12 играх за ЦСКА в РПЛ.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне