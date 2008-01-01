"Зенит" вслед за "Спартаком" одержал разгромную победу и оторвался от ЦСКА в борьбе за лидерство в РПЛ

Будет ли снова троевластие?

Фото: с сайта fc-zenit.ru
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Сегодня 00:12

Футболисты петербургского "Зенита" дома разгромили екатеринбургский "Урал" в матче 17-го тура чемпионата России и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 5:1. В составе хозяев голами отметились Сердар Азмун, забивший на 17-й, 22-й и 76-й минутах (с пенальти), Артем Дзюба (30-я, с пенальти) и Дуглас Сантос (44-я). В составе гостей отличился Артем Шаболин (82-я).

Благодаря победе над "Уралом" действующий чемпион набрал 35 очков, столько же у московского "Спартака", но клуб из Петербурга лидирует за счет дополнительных показателей. Их может догнать и ЦСКА, за который выступает Бахтиер Зайнутдинов. В 17-м туре московская команда сыграет с "Химками".

В следующем матче "Зенит" дома встретится с московским "Динамо" 12 декабря. "Урал" на следующий день в гостях сыграет с московским ЦСКА.

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ЦСКА Зенит Спартак Москва Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу
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