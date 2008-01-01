"Спартак" одержал разгромную победу в РПЛ и оторвался от ЦСКА Зайнутдинова в борьбе за лидерство

Футболисты московского "Спартака" обыграли "Тамбов" в матче 17-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Голы в составе "Спартака" забили Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты), Эсекель Понсе (64-я и 90+2) и Самуэль Жиго (87-я), у "Тамбова" отличился Герман Онугха (65-я).

"Красно-белые" с 35 очками единолично возглавили турнирную таблицу российской премьер-лиги (РПЛ) как минимум до матча петербургского "Зенита" (32) и екатеринбургского "Урала". Ларссон и Понсе, благодаря своим дублям, возглавили список бомбардиров РПЛ (по восемь мячей).

Теперь "Зенит" и ЦСКА, за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, отстают от "Спартака" на три очка. "Зенит" игру 17-го тура сыграет сегодня, а ЦСКА завтра, 6 декабря, встретится с "Химками".