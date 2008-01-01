"Хороший пацан, но...". Тренер разобрал проблемы Зайнутдинова и нашел ему лучшую позицию в ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов в интервью YouTube-каналу "Футбольный биги" обсудил игру казахстанца Бахтиера Зайнутдинова за ЦСКА и выбрал ему лучшую позицию в московском клубе.

- Мне кажется, что у ЦСКА была проблема в крайних защитниках, смотря на их игру. Зайнутдинов - хороший пацан, но правый защитник из него... Можно правшу ставить слева - они там себя комфортно чувствуют, потому что у правши левая нога ближе к правой, а у левши правая нога очень далеко от левой. Левша - это левая нога в основном, а у правоногих - две ноги. Вообще Зайнутдинов в конце матча играл в середине, он неплохо там смотрелся. Он атакующий игрок, в "Ростове" играл как крайний нападающий или атакующий полузащитник. Он и в середине может себя комфортно чувствовать.

Здесь надо сравнивать Зайнутдинова и Щенникова слева, Зайнутдинова и Марадишвили справа. И выбрать. Если взвесить это все, мне кажется, победило бы - Зайнутдинов слева и Марадишвили справа. Без флангов тяжело ЦСКА. Фланги очень важны для позиционной атаки.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 16 матчей и забил один гол. Причем в составе армейцев казахстанец играл и на позиции левого защитника, и правого.