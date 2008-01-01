Зайнутдинов получил "двойку" за матч с "Рубином"

"Армейцы" уступили с минимальным счетом.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 11:50

Rusfootball выставил оценки футболистам "Рубина" и ЦСКА, игравшим в рамках 16-го тура российской премьер-лиги. Казахстанский игрок московского клуба Бахтиер Зайнутдинов получил "двойку" за прошедший матч. 

Казанский клуб на своем поле одержал победу со счетом 1:0.

"Зайнутдинов 2.0, Дивеев 2.0, Магнуссон 2.5, Щенников 2.5

Не слишком хорошая, но и не совсем уж провальная игра обороны ЦСКА. Оценки Зайнутдинова и Дивеева ниже, поскольку они проиграли верховые единоборства в голевом эпизоде: Бахтиер - скидывавшему Абильдгору, а Игорь - забивавшему Деспотовичу", - говорится в тексте.

Отметим, что 22-летний Зайнутдинов отыграл полный матч, ставший для него 12-м в РПЛ за "армейцев", в состав которых он перешел в августе из "Ростова".

Метки:
Футбол Премьер-лига России Россия ЦСКА Рубин Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
0
Сегодня 11:50
© 2008 - 2020 ТОО «EML»