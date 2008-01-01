"Становимся деспотозависимой командой". Слуцкий отметил игру экс-форварда "Кайрата" и "Астаны" в матче РПЛ

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, отвечая на вопросы журналистов после победного матча с ЦСКА (1:0), отметил, что Джордже Деспотович - очень важная фигура для его команды. Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.



Точный удар сербского игрока на 58-й минуте принес победу казанцам над "армейцами", в составе которых полный матч провел казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.



- У Чалова один гол с игры в сезоне, а сегодня куча упущенных моментов, Деспот пропускает месяц, но забивает через две минуты после выхода. В чем его феномен и в чем разница - только в возрасте?



- Я не готов обсуждать Федю. Что касается Деспотовича, то да, это очень квалифицированный форвард, мы от него сильно зависим, это правда. Он уже забил семь мячей в этом сезоне. И во всех трех матчах, в которых он не появлялся на поле, мы не смогли забить. Поэтому можно сказать, что мы становимся деспотозависимой командой. С одной стороны, хотелось бы все-таки уходить от этого, потому что нельзя зависеть от одного игрока - все может случиться. А с другой стороны, нужно его максимально лечить, мы понимаем, что он очень важная для нас фигура.



Отметим, что 28-летний Деспотович выступал в чемпионате Казахстана с 2015 по 2018 год, защищая цвета "Жетысу", "Кайрата", "Астаны" и "Тобола". Летом 2018-го стал игроком "Оренбурга", а в июле этого года подписал трехлетний контракт с "Рубином".