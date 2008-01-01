Гол экс-игрока "Астаны" и "Кайрата" лишил ЦСКА лидерства в РПЛ. Зайнутдинов сыграл полный матч

Московский ЦСКА проиграл казанскому "Рубину" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил экс-игрок казахстанских клубов "Жетысу", "Кайрата", "Астаны" и "Тобола" Джордже Деспотович. Футболист сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч.



ЦСКА утратил лидерство в чемпионате России и теперь занимает второе место с 32 очками, уступая по дополнительным показателям петербургскому "Зениту". У "Рубина" 24 очка и девятая строчка.

В первом круге "Рубин" победил ЦСКА в Москве со счетом 2:1. Следующий матч "Рубин" проведет 5 декабря против московского "Локомотива" на выезде, ЦСКА 6 декабря примет подмосковные "Химки".