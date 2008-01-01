Казахстанский футболист не сыграл 13-й матч подряд за "Сочи" в РПЛ

Казахстанский футболист Акмаль Бахтияров не сыграл в 13-м матче подряд за "Сочи" в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сочи" в 16-м туре РПЛ в меньшинстве на выезде уступил екатеринбургскому "Уралу" со счетом 0:1. Голом на 86-й минуте отметился Алексей Евсеев. У "Сочи" в компенсированное время первого тайма был удален Сергей Терехов. Уже в перерыве красную карточку получил главный тренер сочинцев Владимир Федотов.

Бахтияров снова не попал в заявку "Сочи". Последний раз он играл в РПЛ 16 августа против "Рубина" (3:2), выйдя на замену на 83-й минуте.

"Сочи" с 24 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, а "Урал" с 19 баллами располагается на 11-й строчке.