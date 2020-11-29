"Это хорошее приобретение". Российский специалист оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА

Бывший капитан ЦСКА
, экс-тренер казанского "Рубина" и павлодарского "Иртыша" Дмитрий Кузнецов оценил "Известиям"
трансферы "армейцев" в летнее межсезонье, отметив хорошее приобретение в лице футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
.
"У "армейцев" очень хороший состав. Ребята уже сыграны. И ротация, которая есть, проходит почти безболезненно и не отражается на уровне игры. Конечно, еще должен прибавлять Гайч, который пока не оправдывает свое приобретение. Ему выдали много авансов, но сейчас он не соответствует уровню основы команды.
Эджуке проявляет повышенную активность, но не того уровня, что надо. Он должен действовать более продуктивно в плане голов и передач. А Зайнутдинов хорошо вписался. Видно, что опытный парень, способный сыграть на нескольких позициях, создает моменты, забил уже. Это хорошее приобретение. Есть еще Фукс, с которым все не совсем понятно, поскольку он сразу травмировался. Очень хотелось бы увидеть его в деле", - сказал он.
Отметим, что 22-летний Зайнутдинов играет за ЦСКА с августа. До этого выступал за "Ростов". В составе "армейцев" провел 11 игр в РПЛ и забил один гол.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне