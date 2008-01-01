Защитник сборной Казахстана помог клубу набрать очки в матче РПЛ

Для него это была 12-я игра.

Марат Быстров. Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 07:26
"Ахмат", за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров, принимал "Локомотив" в 16-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась со счетом 0:0.

28-летний Быстров появился на поле на 68-й минуте, когда заменил Георгия Мелкадзе. Для казахстанца этот матч стал 12-м в РПЛ. В состав грозненского клуба он перешел в августе из "Ордабасы".

После этой игры "Ахмат" с 25 очками расположился на шестом месте из 16-ти, а "Локомотив", набрав столько же баллов, оказался на седьмой позиции по дополнительным показателям.

В 17-м туре, 5 декабря, "Локомотив" дома пример "Рубин", а 7-го числа "Ахмат" на выезде сыграет с "Сочи". 
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Футбол Быстров Марат Ахмат ФК Россия Премьер-лига России Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 07:26
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