Защитник сборной Казахстана помог клубу набрать очки в матче РПЛ

"Ахмат"
, за который выступает футболист сборной Казахстана Марат Быстров
, принимал "Локомотив"
в 16-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась со счетом 0:0.
28-летний Быстров появился на поле на 68-й минуте, когда заменил Георгия Мелкадзе. Для казахстанца этот матч стал 12-м в РПЛ. В состав грозненского клуба он перешел в августе из "Ордабасы".
После этой игры "Ахмат" с 25 очками расположился на шестом месте из 16-ти, а "Локомотив", набрав столько же баллов, оказался на седьмой позиции по дополнительным показателям.
В 17-м туре, 5 декабря, "Локомотив" дома пример "Рубин", а 7-го числа "Ахмат" на выезде сыграет с "Сочи".
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