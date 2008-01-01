Экс-игрок "Кайрата" забил победный гол за "Химки". Куат остался в запасе

Футболисты подмосковных "Химок" обыграли "Краснодар" в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Химках завершилась со счетом 1:0. Победный гол забил форвард Мохамед Конате (66-я минута). Нападающий из Буркина-Фасо в 2017 году выступал за фарм-клуб "Кайрата" в первой лиге Казахстана. Гол в ворота "Краснодара" стал для него первым в чемпионате России за "Химки".

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат остался в запасе. В текущем сезоне он провел за "Химки" пять матчей в РПЛ.

"Химки" одержали третью победу подряд и четвертую в последних пяти турах и с 18 очками поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. "Краснодар" потерпел четвертое поражение в последних пяти турах и с 21 очком остался на девятой позиции.