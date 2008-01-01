"Он не казах, он узбек". Тренер ЦСКА объяснил, почему Зайнутдинов - топ-игрок

Главный тренер ЦСКА
Виктор Гончаренко в интервью Нобелю Арустамяну поделился своим мнением о футболисте сборной Казахстана Бахтиере Зайнутдинове
и рассказал, почему его считают топовым игроком.
- Как только прозвучала фамилия Зайнутдинова, сказал: берем. Без просмотра берем, если у клуба есть такая возможность. Игру этого футболиста я часто видел вживую, поэтому знал о его уровне, - сказал тренер.
- То есть вам назвали его фамилию, а не вы?
- Да.
- А в чем его сила? Многие называют его сильным трансфером российского межсезонья этого года.
- Вы замечаете, что Баха поменял несколько позиций в ЦСКА? И везде одинаково эффективно он действует. Вот это и есть уровень футболиста, когда он может на высоком уровне играть на нескольких позициях. В команде должно быть два-три таких игрока, способных без всяких приключений поменять несколько позиций в интересах команды. Это хорошее подспорье для тренера. Баху мы можем поставить везде.
- Акинфеев был в восторге от Зайнутдинова - как от его игровых качеств, так и человеческих. Если Игорь о нем такого мнения, значит, действительно парень - топ.
- Да. Есть еще какая оценка - видишь, как футболист адаптируется. Баха пришел, сразу встал, и он свой. Чтобы было понятно, он не казах, он узбек. Он сразу стал своим. По-русски говорит? Прекрасно говорит. Поэтому ему не надо было что-то ментально менять. Он был к этому чемпионату готов. Он в раздевалке уже был готов к тому, чтобы помочь команде. На вторую-третью игру он принял весь объем информации по тому, где мы его хотим видеть и после этого он как пазл встал в нужное место.
- В "Ростове" сильно расстроились из-за его ухода...
- Что я могу сказать - такие вещи происходят. Любому тренеру и руководителю обидно, когда у тебя выдергивают футболиста, на которого ты рассчитываешь. Но мы не хотели обидеть Карпина или "Ростов". Мы просто думали о своей команде и о том, как ее усилить.
32:51 Зайнутдинов - топчик
Отметим, что 22-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа, до этого защищал цвета "Ростова". За "армейцев" казахстанец сыграл 11 матчей в РПЛ и забил один гол.