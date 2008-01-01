Казахстанский футболист отдал вторую голевую передачу за российский клуб

Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов отметился результативной передачей за российский клуб "Чайка", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против "Крыльев Советов". Оразов вышел на замену на 60-й минуте, а спустя десять выдал голевой пас на Идриса Умаева, который открыл счет в матче.

Для Оразова этот ассист стал вторым в сезоне в девяти матчах.

Сам матч завершился победой " Крылье Советов" со счетом 2:1.