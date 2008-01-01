"Правильный шаг по карьере". Селекционер - о подробностях трансфера Зайнутдинова и удачной сделке ЦСКА

Исполняющий обязанности руководителя селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал приход в московский клуб Бахтиера Зайнутдинова. В интервью sports.ru он рассказал, по какой причине футболист сборной Казахстана не хотел уходить из "Ростова" и почему он считается лучшим трансфером "армейцев" в межсезонье.

- Удается ли держать объективные цены?

- Нам видится, что это удалось. ЦСКА купил Фукса, Гайча и Зайнутдинова существенно ниже цены, за которую они могли бы быть проданы. В силу коронавируса, в силу пункта в контракте - не так важно.

Эджуке куплен за адекватные деньги. Мы прекрасно понимаем, что сейчас его критикуют за отсутствие завершения, но если бы он еще и завершал, он бы стоил миллионов 40 и поехал бы в АПЛ. Чиди гарантированно обыгрывает одного-двух соперников, этому сложно научить, поэтому очевидно, что он - недешевый игрок.

- Карпин говорил, что Зайнутдинов не хотел уходить из "Ростова" - ЦСКА просто его выкупил. Как было на самом деле?

- Баха действительно не хотел уходить из "Ростова". Сначала мы поговорили с ним, обрисовали, как хотим его использовать. При всем уважении, шаг из "Ростова" в ЦСКА - правильный по карьере, он получает возможность играть в еврокубках, бороться за титулы в России.

- В чем тогда были сомнения?

- У него были прекрасные отношения с Карпиным. Баха вообще очень правильный человек - например, извиняется по десять раз. Можно подумать, что он необщительный, но это не так - открытый человек, улыбается, все в порядке.

- Как пришлось убеждать?

- Как раз разговорами о том, что нужен следующий шаг. Плюс звонил Михалыч. Мы озвучили предложение и ждали. Отказа не было - мы просто не торопили Зайнутдинова. Так что Баха действительно не хотел уходить из "Ростова", он очень благодарен Карпину, но согласился на предложение ЦСКА.

- Почему считается, что Зайнутдинов - лучший трансфер ЦСКА в это межсезонье?

- Потому что Баха адаптирован к РПЛ - только поэтому. Наш чемпионат не темповой, но атлетичный, вязкий и закрытый, к этому нужно привыкать. На Зайнутдинова мы обратили внимание именно в "Ростове". Плюс большое внимание уделяем играм за сборную, в том числе молодежную.

- Почему?

- Потому что это новый уровень.

- Считается, что уровень футбола сборных ниже клубного.

- Нужно смотреть, против кого он играет. Условно, футболист играет в чемпионате Швеции и за молодежную сборную Швеции. Игры за сборную дадут больше пищи: если он вызывается в сборную, значит, он лидер в клубе - и играет против таких же ребят из Дании. То есть и более классные партнеры, и более сильные соперники.

- В отчете о Зайнутдинове какая позиция шла первой?

- При игре в три центральных защитника - левый латераль. При 4-3-3 может закрывать оба фланга атаки. Если вы спросите, где Бахе удобнее сыграть, сомневаюсь, что он ответит. Возможно, у него и есть пристрастия, но он никогда о них не скажет - будет строго выполнять установку тренера.

- Вы сами сказали, что обрисовывали Зайнутдинову его роль. Каким был этот разговор? При переходе казалось, что ЦСКА нужен второй игрок на левый фланг в 3-5-2 или 3-4-3, а потом все перевернулось.

- Скажу так: трансферная кампания велась с учетом возможного перехода на четырех защитников.

- Вы сказали, что у Эджуке бросался в глаза процент успешных обводок. На какие показатели обращаете внимание у игроков других позиций?

- Например, по Зайнутдинову нам не нужны были данные, потому что мы спокойно можем представить любого игрока РПЛ в наших схемах, а дальше решать, соответствует ли это представление нашему уровню и стилю. Для нападающего приоритет - не цифра, а открывание. Мне нравится, когда нападающий открывается так, что его можно вывести один на один с вратарем одной передачей (конечно, при условии, что эта передача доходит не буквой "г"), одновременно расширяя пространство между линиями для партнеров.