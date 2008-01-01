Исламбек Куат покинет "Химки". "Астана" проявляет к нему интерес

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет "Химки", которые не заинтересованы в его услугах, сообщает meta-ratings.kz. Это произойдет в ближайшее трансферное окно.

Отмечается, что представители Куата уже находятся в поиске нового клуба для своего клиента. Интерес к полузащитнику проявляет "Астана", но предметного разговора пока не состоялось, да и сам Куат не заинтересован в возвращении в Казахстан.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Химки" шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.