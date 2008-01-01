И он играет везде. В России восхитились универсальностью и скоростью адаптации Зайнутдинова

"Чемпионат"
не обошел вниманием матч 15-го тура российской премьер-лиги ЦСКА - "Сочи"
, отметив, что приход летом новичков мотивировал остальных игроков московского клуба. Также издание похвалило казахстанца Бахтиера Зайнутдинова
.
"Полноценная скамейка - плюс не только для тренерских комбинаций. Гончаренко говорит, что приход новичков мотивировал остальных (видим на примере Чалова), повысились интенсивность и качество занятий. Благодаря летним закупкам ЦСКА может использовать все пять замен, хотя раньше еле наскребал на три, а еще стало больше джокеров - в нужный момент стреляют разные игроки.
Эджуке прикончил в дерби "Спартак", у Шкурина - победный "Тамбову", у Дзагоева - "Ротору", у Сигурдссона - важный гол "Сочи", когда ЦСКА остался сразу без трех волшебников - Кучаева, Марио и Дзагоева.
И, конечно, благословленный Карпиным универсал Зайнутдинов, который подменяет и Щенникова, и Марио; крутит с левой в угол (пересмотрите гол "Уралу") и восхищает скоростью адаптации. "Мы сразу приняли его на свой рынок, ха-ха, - рассказывал Дзагоев. - У нас тут грузины, армяне, осетины, киргизы - теперь есть казах!
И он играет везде", - говорится в тексте.
Напомним, что встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась
со счетом 1:1. Для 22-летнего Зайнутдинова этот матч стал 11-м в РПЛ в составе ЦСКА, в который он перешел в августе из "Ростова".