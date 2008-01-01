Тренер ЦСКА нашел объяснение новой позиции Зайнутдинова

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
после матча с "Сочи"
прокомментировал, почему решил справа поставить защитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова
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Встреча 15-го тура РПЛ прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась
со счетом 1:1.
- Почему Зайнутдинов, а не Марадишвили играл справа?
- Марадишвили - в большей степени у нас опорный игрок. А Зайнутдинов довольно много игр провел в качестве правого защитника.
Отметим, что Зайнутдинов отыграл полный матч. При этом после столкновения с ним сознание потерял
форвард "Сочи" Жоаозинью, который впоследствии смог отыграть без замены.
Для 22-летнего казахстанца этот матч стал 11-м в РПЛ в составе ЦСКА, в который он перешел в августе из "Ростова".