Тренер ЦСКА нашел объяснение новой позиции Зайнутдинова

Казахстанец сыграл полный матч.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 08:29
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча с "Сочи" прокомментировал, почему решил справа поставить защитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова.

Встреча 15-го тура РПЛ прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" и завершилась со счетом 1:1.

- Почему Зайнутдинов, а не Марадишвили играл справа?

- Марадишвили - в большей степени у нас опорный игрок. А Зайнутдинов довольно много игр провел в качестве правого защитника.

Отметим, что Зайнутдинов отыграл полный матч. При этом после столкновения с ним сознание потерял форвард "Сочи" Жоаозинью, который впоследствии смог отыграть без замены.

Для 22-летнего казахстанца этот матч стал 11-м в РПЛ в составе ЦСКА, в который он перешел в августе из "Ростова".
Метки:
Футбол Россия ЦСКА Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей
Футбол Россия
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Сегодня 08:29
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