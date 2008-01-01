Бразильский форвард потерял сознание после столкновения с Зайнутдиновым

Игра не выявила сильнейшего.

Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
0
Сегодня 08:04
Нападающий "Сочи" Жоаозинью потерял сознание после столкновения с защитником ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты вели верховую борьбу, после которой бразилец рухнул на газон и отключился. На поле выбежала медицинская бригада клуба, в сопровождении которой позже игрок покинул поле. При этом Жоаозиньо отыграл полный матч, завершившийся вничью 1:1.

Эпизод смотреть с 3:27.


Напомним, что 22-летний Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в августе. До этого играл за "Ростов". В 11 матчах РПЛ забил один гол в составе "армейцев".
Метки:
Футбол ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Премьер-лига России Сочи ФК
Футбол Россия
0
Сегодня 08:04
© 2008 - 2020 ТОО «EML»