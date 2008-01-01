Бразильский форвард потерял сознание после столкновения с Зайнутдиновым

Нападающий "Сочи" Жоаозинью
потерял сознание после столкновения с защитником ЦСКА Бахтиером Зайнутдиновым
, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Футболисты вели верховую борьбу, после которой бразилец рухнул на газон и отключился. На поле выбежала медицинская бригада клуба, в сопровождении которой позже игрок покинул поле. При этом Жоаозиньо отыграл полный матч, завершившийся вничью
1:1.
Эпизод смотреть с 3:27.
Напомним, что 22-летний Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в августе. До этого играл за "Ростов". В 11 матчах РПЛ забил один гол в составе "армейцев".