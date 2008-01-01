Зайнутдинов "обокрал" главного нападающего сборной России и впечатлил комментатора "Матч ТВ"

Казахстанец прервал опасный пас.

Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 00:20

Полузащитник сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов стал героем одного из ключевого эпизода в матче 15-го тура российской премьер-лиги с "Сочи" (1:1).

Во время одной из атак нападающий "Сочи" Антон Заболотный оказался на ударной позиции в штрафной ЦСКА, но Зайнутдинов одним движением перехватил опасный прострел, оставив соперника без мяча.

Ведущий и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Шнякин остался впечатлен действиями казахстанца.

"Зайнутдинов аккуратно, внимательно и в последний момент перехватывает опаснейший пас. Но хайповее постебаться над игроком, который вообще никак не мог успеть скоординироваться заново", - написал Шнякин в твиттере.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сочи ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
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Сегодня 00:20
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