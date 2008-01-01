ЦСКА с Зайнутдиновым сыграл вничью с "Сочи" Бахтиярова и прервал победную серию

Московский ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в 15-м туре российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "ВЭБ Арене" в Москве и завершилась со счетом 1:1. На гол Арнора Сигурдссона (5-я минута) гости ответили точным ударом Никиты Бурмистрова (23-я). При этом на 27-й минуте Артур Юсупов забил второй мяч в ворота ЦСКА, однако взятие ворот отменили.

Казахстанский полузащитник "армейцев" Бахтиер Зайнудинов восстановился после травмы головы и вышел в стартовом составе, отыграв все 90 минут.

Его соотечественник Акмаль Бахтиров в заявку "Сочи" на игру не попал.

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия ЦСКА, москвичи с 32 очками сохранили лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе "Сочи" 24 очка и пятая строчка.