Универсальный солдат. ЦСКА нашел для Зайнутдинова новую позицию

Казахстанец восстановился после травмы.

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: ФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Россия
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Сегодня 17:55

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов попробовал себя на новой позиции в матче российской премьер-лиги с "Сочи".

До этого Зайнутдинов действовал на позиции левого защитника, однако теперь в строй вернулся Георгий Щенников. В итоге казахстанцу пришлось сместиться на правый фланг обороны, который освободился из-за травмы Марио Фернандеса.

Добавим, что для Зайнутдинова это первый матч после травмы головы, полученной в игре предыдущего тура с "Ростовом". Из-за повреждения хавбек вынужден был пропустить матчи за сборную Казахстана.

Метки:
ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Премьер-лига России Сборная РК по футболу
Футбол Россия
0
Сегодня 17:55
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