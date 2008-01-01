Универсальный солдат. ЦСКА нашел для Зайнутдинова новую позицию

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов попробовал себя на новой позиции в матче российской премьер-лиги с "Сочи".

До этого Зайнутдинов действовал на позиции левого защитника, однако теперь в строй вернулся Георгий Щенников. В итоге казахстанцу пришлось сместиться на правый фланг обороны, который освободился из-за травмы Марио Фернандеса.

Добавим, что для Зайнутдинова это первый матч после травмы головы, полученной в игре предыдущего тура с "Ростовом". Из-за повреждения хавбек вынужден был пропустить матчи за сборную Казахстана.